Momo Guéguen, l’homme à l’estomac d’acier

Personne n’a oublié, dans le Trégor, l’homme à l’estomac d’acier qui, dans les années 80, subjuguait son public ébahi en avalant pêle-mêle des morceaux de ferraille, des bouts de pneus, des ampoules électriques, de la cire brûlante, de la vaisselle cassée … Et il n’y avait pas de truc ! Momo le faisait « pour de vrai », sans broncher. Chacun se souvient de sa silhouette bonhomme et de sa jovialité. Mais Momo Guéguen n’était pas seulement un ogre sympathique et boulimique. Il maitrisait aussi à merveille l’art de construire des châteaux de cartes faits de dessous de verre en carton, des monuments plus hauts que lui qui l’ont fait entrer dans le Guiness des records. Grâce aux archives de VIDEOTEC (devenue ensuite Trégor-Vidéo), nous ressortons aujourd’hui ce portrait de l’artiste que nous saluons au passage.