Rando-réseautage à l’Ile-Grande

Corentin Biette est un jeune entrepreneur qui réalise des logiciels éducatifs pour des clients dans le monde entier.

A Plougasnou, dans le Trégor finistérien, il a lancé l’Embarcadère, une pépinière d’entreprises, qui dispose de locaux au bourg et au port du Diben. Avec un apéro web organisé plusieurs fois par an depuis 2015, les entrepreneurs réunis à l’Embarcadère ont pu s’ouvrir sur l’extérieur.

La dernière initiative de Corentin Biette consiste à allier entreprises, réseaux et paysages au travers de randonnées mensuelles. Le 2 février, la randonnée organisée à l’Ile-Grande en Pleumeur-Bodou a rassemblé une quinzaine de personnes. En associant la marche et la réflexion, elle a permis d’éviter l’isolement des entrepreneurs solitaires et elle s’est poursuivie par des exercices de codéveloppement. Découvrons les explications de Corentin Biette avant la prochaine rando qui aura lieu le vendredi 16 mars au Mont Saint-Michel de Brasparts.