Quand les Poly Sons nous enchantent

Connaissez-vous « Poly Sons », cette sympathique formation chorale œuvrant dans le Pays de Bégard ? Comme leur nom le laisse deviner, il y a de la malice et de la bonne humeur dans leur façon d’appréhender, avec talent, le répertoire musical de la chanson et des airs populaires. Ils existaient déjà il y a 20 ans, en 1998, et Trégor-Vidéo avait alors fait une intrusion dans leur monde enchantant. Nous vous laissons découvrir ou redécouvrir les « Poly sons ».(voir aussi le site de l’EM3R)