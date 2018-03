Situé à Plouguiel, sur la ligne de chemin de fer de Tréguier à Perros-Guirec, le viaduc de Kerdéozer franchit un profond vallon menant au Guindy.

Il est l’œuvre du fameux ingénieur des Ponts et Chaussées Louis Harel de la Noé (1852-1931) qui a construit de nombreux ouvrages analogues dans les Côtes d’Armor (les Côtes du Nord à l’époque). Ce viaduc a été inauguré durant l’été 1906.

Plus d’un siècle après, victime des assauts du temps, il a dû subir d’importants travaux de rénovation. Sa restauration vient de s’achever. Mais les trains ne vont pas revenir pour autant rouler sur son tablier. Place désormais à une voie verte pour le plus grand plaisir des touristes et des cyclistes. Nous vous invitons à suivre Jean-Michel Le Hénaff qui va tout vous raconter sur ce bel ouvrage …