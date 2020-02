La France dite de la « Belle Époque » c’est la France insouciante d’avant la première guerre mondiale, de 1900 à 1914. En 1900, à Paris, on prépare la fameuse Exposition Universelle, témoin du dynamisme de la France de cette fin de 19e siècle dans les domaines architecturaux, technologiques et industriels. Perros-Guirec est alors une belle station balnéaire en plein développement, attirant les gens riches de la ville. On s’y montre, on s’y amuse, on s’y baigne parfois car les bains de mer commencent à être à la mode. Bref, un parfum nostalgique de vie facile mais, ne nous y trompons pas, l’époque n’est pas si idyllique que cela car de grandes inégalités règnent alors dans la société française (voir le document pdf en suivant ce lien). Mais revenons à Perros-Guirec, en l’an 2000 cette fois, pour revivre, dans la joie et la bonne humeur, le centenaire des folies de la « Belle Époque ».

Durée 8’13 – Production et réalisation Trégor-Vidéo – Février 2000

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2000-02-perros-guirec-1900.mp4″

hashtags : #tvtregor #PerrosGuirec #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #webTV

117 total views, 3 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?