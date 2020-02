Au cœur de l’équipe Trégorroise Handibasket

Dixième opus en Nationale A pour le Club Trégorrois Handisport de basket en fauteuil. Le CTH Lannion enchaine ainsi les saisons au plus haut niveau de championnat, mené par Gérard Guivarc’h, président du club depuis 2006.

Sanglés sur leurs fauteuils ultra performants, qui sont comme un prolongement d’eux-mêmes, les joueurs et joueuses de l’équipe Trégorroise saisissent à bras le corps chaque action de jeu pour maintenir l’équipe à son plus haut niveau. Ces fauteuils sont conçus pour parer aux chocs et les chutes sont souvent des plus spectaculaires.

Au cœur de cette équipe Handibasket, notre regard change et évolue devant cette discipline sportive de l’extrême, de la vitesse et de l’adresse…

Durée 6’30 – Réalisation Marc Geffroy avec Sylvie Ollivier et Cédric Le Normand – Images aériennes Armor-Aircraft – Production TV-Trégor – Février 2020

