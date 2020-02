Les bactéries font de la résistance

Adaptées à tous les milieux, les bactéries vivent en symbiose avec de nombreux êtres vivants. Ainsi l’homme héberge-t-il dans son corps des milliers de milliards de bactéries. Elles jouent un rôle fondamental pour sa santé : digestion, système immunitaire …

Si la plupart d’entre elles sont inoffensives ou bénéfiques, d’autres sont pathogènes et peuvent toucher n’importe lequel de nos organes. Pendant des siècles les hommes ont subi, impuissants, les infections bactériennes.

La découverte des antibiotiques, médicaments utilisés pour prévenir ou traiter des infections bactériennes, va révolutionner la médecine. Ceux-ci, associés aux progrès de l’hygiène et aux vaccins, vont réduire la mortalité infantile et faire progresser l’espérance de vie de plus de 20 ans.

Cependant, quelques mois ou quelques années après la commercialisation de nouveaux antibiotiques, des résistances bactériennes apparaissent. Pendant des années ces résistances n’ont pas trop inquiété la communauté médicale. Il a fallu attendre les années 2000 pour que l’on prenne conscience de la menace grandissante des résistances bactériennes.

L’homme est donc responsable d’un nouveau désordre écologique : l’antibiorésistance, l’augmentation de la résistance des bactéries aux antibiotiques.

Finalement, contre les bactéries, la politique du désarmement fonctionne souvent mieux que la course à l’armement : le moindre usage des antibiotiques est primordial. Ils doivent être utilisés comme des biens précieux au même titre que certaines ressources naturelles. La vaccination est un excellent moyen de se prémunir contre les maladies et donc d’éviter d’avoir recours à des antibiotiques. Par ailleurs, de nouvelles pistes de recherche s’orientent vers des traitements alternatifs : des virus bactériophages (mangeurs de bactéries), ou bien des molécules qui rendent les bactéries inoffensives sans les tuer, ou encore de nouveaux vaccins …

Des solutions existent et chacun d’entre nous peut y contribuer. L’antibiorésistance : Tous responsables !

Conférence ArmorScience – Par Rozenn Le Berre et Raoul Baron

Vendredi 7 février 2020 – 18h00 – Pôle Phoenix – Route du Radôme – 22560 Pleumeur-Bodou – Entrée gratuite

