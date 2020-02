Voilà, nous y sommes. Ce 31 janvier 2020, le Royaume Uni (uni, vraiment ?) va quitter le navire Europe. Presque dans l’indifférence tant nous sommes assommés, anesthésiés par trois ans de psychodrame et de tergiversations sur le fameux Brexit. Quoi que l’on puisse penser de l’attitude passée et présente de nos amis britanniques, c’est un triste événement qui ressemble fort à une démarche régressive. A cette occasion, nous vous proposons ce plateau TV organisé par Trégor-Vidéo en juin 2000, intitulé « Close To Europe », entièrement animé par des élèves de 4ème du collège Saint-Joseph de Lannion.

L’Europe ne comptait alors que 15 membres. La jeunesse de l’époque semblait croire très fort à son avenir européen. Aujourd’hui, avec une Europe à 27 (28-1), le bilan est très mitigé. Les égoïsmes nationaux sont plus que jamais exacerbés et les valeurs fondamentales de la démocratie sont menacées de toute part. On a donc envie de dire à la jeunesse de 2020 : tous sur le pont, redressez la barre et allez de l’avant !

Durée 26’19 – Plateau Télé produit et réalisé par TV-Trégor en partenariat avec le Collège Saint-Joseph de Lannion en juin 2000

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2000-06-close-to-europe.mp4″

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne #webTV #Europe

82 total views, 3 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?