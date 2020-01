Certes, l’expression « Le cinéma de Joël » pourrait sembler abusive car il s’agit là d’un cinéma associatif dont Joël Rio n’est aucunement propriétaire. Ceci dit, Joël est, depuis 40 ans déjà, le pilier du Penthièvre, ce cinéma de quartier qui n’a cessé de croître et d’embellir (réfection totale de la salle – passage au numérique depuis quelques années). Joël est tombé tout jeune dans la marmite du cinéma et a fini par en devenir l’acteur principal, partageant son temps entre la salle et un emploi d’éboueur à la ville de Lamballe. Une histoire d’amour qui dure depuis 40 ans et que Joël nous raconte avec passion, interviewé ici à Lamballe par Corentin Jouan

Durée 9’13 – Réalisation Corentin Jouan – Production TV-Trégor 2020

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2020-01-le-cinema-de-joel.mp4″

hashtags : #tvtregor #CotesdArmor #Bretagne #webTV #Penthievre

71 total views, 21 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?