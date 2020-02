Le Conseil de Développement de Lannion-Trégor-Communauté

Propose la conférence/débat

L’avenir climatique de la Bretagne 2020-2030

Les conditions d’actions efficaces dans la décennie à venir face à l’urgence climatique

Avec Gérard Gruau

Directeur de recherche au CNRS à « Géoscience » Rennes et co-Président du Centre de Ressources et d’Expertise Scientifique sur l’ Eau de Bretagne

Présentation des propositions des scientifiques bretons en matière d’éducation, de formation et de recherche participative pour co-construire la transition climatique avec les citoyens.

Et Thomas Le Guillou

Du mouvement « Youth for climate »

Présentation de La Déclaration climatique de Lausanne, élaborée par 400 jeunes de 38 pays européens et des mobilisations actuelles de la jeunesse.

Lundi 10 février – 18h00

Amphithéâtre du Lycée Félix Le Dantec de Lannion

Soirée libre, gratuite et ouverte à tous

