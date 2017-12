On vous dit tout sur l’ARSSAT

Apprendre que l’ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques et historiques du Trégor) compte environ 300 adhérents et existe depuis 48 ans a quelque chose de réconfortant. Cela prouve tout l’intérêt que les Trégorrois portent au précieux patrimoine légué par leurs ancêtres. Dans cette interview, réalisée lors du dernier Forum des Associations de Lannion, la présidente de l’ARSSAT, Mme Liliane Le Gac, nous en dit davantage sur toutes les activités proposées par cette association et sur ses réalisations passées.