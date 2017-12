Rencontre avec Yann-Bêr Piriou

A l’occasion de la sortie de son tout nouveau recueil de poèmes(« Divaskell da nijal kuit » » Des ailes pour s’envoler »), fruit d’une décennie de travail, le Centre culturel breton et Skol Vreizh organisent un moment de rencontre avec l’écrivain de Ploumilliau. Il commencera par la projection, en avant-première, d’un film documentaire inédit de 55 minutes en français réalisé par Olivier Caillebot, consacré à sa vie et à son oeuvre. Ce film est à lui seul un événement qui nous dévoilera un pan de la vie culturelle du Trégor et donnera à entendre l’auteur, à la fois en français et en breton sous-titré.

Ensuite, interviewé par Olivier Caillebot, l’auteur présentera la genèse de son nouvel ouvrage, un livre de poèmes et de chansons accompagnés d’un CD de 88 plages sonores où l’on entend effectivement les mots et la musique de la langue à la fois de la bouche du poète et de celle de sa fille Solen Piriou. Il dira et expliquera quelques uns de ses 150 poèmes, fruits d’une décennie de travail. Le public pourra aussi dialoguer avec l’auteur. Le livre-CD sera évidemment à la disposition des personnes intéressées. Le public pourra vérifier les propos d’Alan Stivell lorsqu’il déclare « On ne met pas assez souvent en valeur le rythme de la langue comme le fait Yann-Bêr Piriou”.

Il pourra aussi vérifier combien Yann-Bêr Piriou est un conteur hors pair et un conférencier brillant qui tient constamment son public en haleine.

Jeudi 16 novembre : 2 heures en compagnie de l’écrivain trégorrois Yann-Bêr Piriou – à 18 heures, espace culturel Sainte-Anne (salle de conférences), Lannion

A cette occasion, revisionnez les vidéos que TV-Trégor a réalisées avec Yann-Bêr Piriou sur des poèmes d’Anjela Duval

