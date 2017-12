Réhabilitation du site de Ploumanac’h

Victime de son succès touristique, le site remarquable de Ploumanac’h accusait, dans les années 90, d’inquiétants signes d’érosion. Les élus ont donc dû, il y a 20 ans, engager des travaux de préservation et de réhabilitation de la lande. Ce fut au prix de quelques contraintes imposées aux promeneurs, notamment celle de ne pas sortir des sentiers balisés. Mais ces consignes ont été globalement bien acceptées et c’est avec plaisir et soulagement que l’on a vu, au fil des années, la lande reprendre des couleurs. Il y a 11 ans, en 2006, les travaux étaient engagés mais pas encore totalement terminés. C’était le moment de faire un premier bilan de l’opération. Retour en images sur cette étape importante grâce aux archives de Trégor-Vidéo. En « bonus », nous remettons en ligne une petite fiction poétique réalisée justement sur le site de Ploumanac’h en 2001 par Jean-Dominique Gauthier : « Dialogue avec les Géants Roses »