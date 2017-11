Conversation avec Yves Daniou

Mont da gant vloaz : ar skol, ar vicher hag ar brezel Natif de Prat, Yves Daniou a été à l’école à Prat puis à l’Ecole Primaire Supérieure de Tréguier. Il exerce ensuite plusieurs activités temporaires (ouvrier agricole, auxiliaire des Postes et même instituteur remplaçant). Mais la guerre de 39-45 est venue interrompre ce parcours. Ajourné pour raisons de santé en 1937, il est tout de même enrôlé dans l’armée en 1939 en raison de la guerre. Comme beaucoup, il est fait prisonnier en juin 1940 et ne revient qu’en juin 1945. Détenu dans plusieurs stalags de Saxe, il travaille dans les mines, sur des chantiers puis comme jardinier. Aujourd’hui Yves Daniou est centenaire et se rappelle les événements de sa vie en confiant ses souvenirs à Yvon Carluer devant la caméra d’Olivier Caillebot. Les échanges sont en breton mais le document est sous-titré en français.