On débarque à Saint-Michel !

Les 10 et 11 août 2019, on fêtait, à Saint-Michel-en-Grève, le 75e anniversaire du débarquement américain, un épisode méconnu de la fin de la seconde guerre mondiale. Pour l’occasion, une grande fête a été organisée sur la grève en présence de blindés de l’époque, ce qui a donné à la manifestation un réalisme étonnant. Mais c’est une atmosphère de paix et de convivialité qui prévalu pendant ces deux journées fort fréquentées par les trégorrois et les touristes. En marge de la foule, nos reporters ont interviewé un témoin de l’époque, Pierre Nicol, qui avait 11 ans en 1944. Un récit qui nous replonge dans cette époque tourmentée, vue à travers les yeux d’un enfant. Merci Monsieur Nicol. On vous écoute …

Durée 7’06 – Réalisation Thomas Le Gourrierec avec la participation de Cédric Le Normand, Robert Maniquant, Marie-Angélique Nicol et Louise-Philibère Nicol

