Attention. C’est officiel ! Le mercredi 4 décembre à 17h00, TV-Trégor sort de sa lucarne pour aller, « en live », à la rencontre de ses spectateurs. Une séance de 2 heures avec, au programme, le best-of des reportages TV-Trégor de l’année, et un temps de discussion et d’échanges autour des sujets visionnés et de l’activité de TV-Trégor. Entrée gratuite.

Notez bien : Mercredi 4 décembre à 17h00 à la salle de conférence de l’Espace Sainte-Anne

Les reportages au programme :

– Naissance d’un Géant – Saint Paban – 7’38

– Sur les pas d’Emile Orain – 14’45

– Au cœur de l’orgue de Saint-Jean du Baly – 21’30

– L’association Viv’ les langues – 13’33

– Rendez-vous Quai des Possibles – 15’00

– Kan an Diskan avec le CCB/KSL – 6’58

– Festival Tango par la côte – 13e édition – 10’24

– Incroyables comestibles – 9’44

