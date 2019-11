17e Festival d’Art Contemporain de Perros-Guirec

L’association « Cap sur les Arts » organisait cette année la 17e édition du Festival d’Art Contemporain de Perros-Guirec. Preuve de la belle vitalité de l’Art Contemporain en France et dans le Trégor en particulier. Marie Dahyot, présidente de Cap sur les Arts (qui a succédé à Marie-France Le Thomas, décédée en 2018), nous fait une brève introduction sur ce Festival et laisse ensuite la place et la parole aux artistes qui ont investi, entre le 26 octobre et le 3 novembre 2019, les salles d’exposition de la Maison des Traouïero. Citons les : il s’agit de Bernard Créac’h, Stéphane Daireaux, Marc Digois, Michel Follorou, Roland Le Clanche Desprez, Sylvie Le Pelletier Pasquier, Erik Saignes, Hélène Sauvage, Pascale Simonet, Patrick Vaillant, Diane Varesano, Corinne Vomscheid. Certains sont des artistes locaux que les trégorrois connaissent bien, mais la plupart viennent de différentes régions de France. Pendant ces quelques jours, ils ont pu rencontrer leur public et échanger autour de l’art. Et le public est venu nombreux sur ce lieu de partage. Mais le Festival c’est aussi, pendant cette semaine très dense, un stage, des conférences et un concert. Souhaitons au Festival d’Art Contemporain de Perros-Guirec de nombreuses éditions à venir, aussi belles et riches que celle-ci.

Pour en savoir plus, visitez le site de Cap sur les Arts en suivant ce lien

Durée : 9’05 – Réalisation Cédric Le Normand avec la participation de Jean-Dominique Gauthier – Production Cap sur les Arts – Novembre 2019

Remerciements à l’association Cap sur les Arts pour avoir accordé l’autorisation de diffuser ce reportage sur notre Web-TV TV-Trégor.

76 total views, 19 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?