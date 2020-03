Le cinéma Le Douron à la pointe

Savez-vous qu’en ce moment même (mars 2020), le cinéma Le Douron fait peau neuve en se dotant d’une deuxième salle. Fermé en ce moment, il rouvrira ses portes, lorsque le coronavirus le voudra bien, pour offrir aux spectateurs davantage de films grâce à ses deux salles.

Revenons pile 10 ans en arrière. A cette époque déjà Le Douron était à la pointe en étant le premier dans le Trégor à proposer des projections en 3D. Ce fut le fameux film Avatar de James Cameron qui ouvrit le bal et fit alors un « tabac ».

Début 2010, Trégor-Vidéo avait rendu visite aux chevilles ouvrières de ce cinéma associatif, à savoir notamment Michel Le Fournis (président de l’ACC à l’époque) et Marie-Thérèse Le Pape (l’actuelle présidente).

S’il n’y avait pas eu cette terrible crise sanitaire, le cinéma Le Douron aurait prêté son écran à la fête du court métrage qui était programmée en cette fin mars. Hélas, l’actualité tragique en a décidé autrement.

Espérons que, dans quelques semaines, la vie pourra reprendre un cours plus normal et qu’en fin septembre pourra se tenir, au Douron, cette autre fête du court métrage qu’est le Festival Armoricourt.

En attendant, place à ce flash-back qui nous ramène 10 ans en arrière au tout début de la projection 100% numérique.

Durée 4’48 – Réalisation Sophie Piat – Production Trégor-Vidéo – Février 2010

