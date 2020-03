Allons faire une balade sur Le Trieux, fleuve côtier des Côtes d’Armor qui prend sa source à Kerpert et s’épanouit à partir de Pontrieux pour aller se jeter dans la Manche à quelques encablures au nord de Lézardrieux. Nous sommes sur « Le Passeur du Trieux » piloté par son capitaine, Sébastien Peillet, un conteur intarissable et passionné qui sait si bien parler de cet endroit qui recèle tant de trésors naturels, architecturaux et historiques … Tout cela au sein d’un paysage exceptionnel qui révèle sa majesté au fil des méandres du fleuve. Allez, embarquez et laissez vous porter …

Durée 13 minutes – Réalisation Objectif-Image-Trégor sur une proposition de Joseph La Personne et sous la direction de Bernard Barré – Ce film a mobilisé 15 personnes du club et a obtenu la bourse Jean-François Lambert d’Objectif-Image. Production Objectif-Image-Trégor – Novembre 2019

