KLIPASSOS 2018

Le 8 septembre 2018, une nouvelle fois, des dizaines d’associations lannionaises (122 exactement) étaient réunies dans la grande salle des Ursulines pour présenter au public leurs activités (*). Quelle diversité, quelle richesse associative ! Les lannionais auraient mauvaise grâce à s’ennuyer au vu de cette offre pléthorique au sein de laquelle il est impossible de ne pas trouver son bonheur; qui pour pratiquer une activité, qui pour se rendre utile en se mettant au service des autres. Et pour témoigner de ce foisonnement, TV-Trégor vous offre, via ce « Klipassos », un raccourci en 3 minutes du Forum des Associations 2018. Il fait office également de bande-annonce car, sur « l’antenne » de TV-Trégor, on reparlera très bientôt et en détail, de « Viv’ les langues » et des « Amis de l’Orgue », des associations qui ont bien des choses à nous raconter. On vous souhaite un bon visionnage de ce modeste clip et on vous dit à bientôt pour de nouveaux reportages …

(*) Sans compter les 37 associations sportives qui étaient à la Salle Omnisport et qu’on ne voit pas sur ce clip. On ira leur rendre visite l’an prochain.