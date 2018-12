Documents Portraits et Traditions au Café Théodore

Le Café Théodore, avec l’association Tohu-Bohu accueille TV-Trégor le vendredi 14 décembre à 20h30.

Une soirée spéciale portraits et traditions locales vous est proposée ce soir là avec projection sur grand écran de trois documents :

– « Locquémeau au temps de la pêche à la sardine » : (2014) document de 22 minutes – Évocation de la vie à Locquémeau autour de l’activité de la pêche, laquelle était florissante à cette époque (1949, 1950). Montage basé sur un film ancien, avec les témoignages récents d’habitants de Locquémeau qui ont connu cette période étant jeunes.

– « Emile Orain – Itinéraire d’un grand randonneur » : (2012) document de 28 minutes – Portrait d’Emile Orain, initiateur des sentiers de grande randonnée en Bretagne. A l’occasion des 50 ans du GR34, on vient d’inaugurer, le 15 septembre dernier, un sentier à son nom entre Lannion et Perros-Guirec.

– « Vies et morts de Mallargé » : (2018) document de 32 minutes retraçant l’histoire et l’ambiance des Gras de Lannion à travers plusieurs témoignages et des extraits de films d’époque sur ce Carnaval extraordinaire.

Ce dernier document a été produit par l’ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor) et réalisé, en collaboration avec TV-Trégor, par Olivier Caillebot

L’entrée est gratuite. Notez bien et faites le savoir : vendredi 14 décembre à 20h30 au Café Théodore à Trédrez-Locquémeau

158 total views, 2 views today