LPO – Opérations scientifiques sur l’Archipel des Sept-Îles

Durant l’été 2018, sous la direction de Pascal Provost, conservateur de la réserve naturelle des Sept-Îles, quatre étudiants chercheurs ont planché sur différents thèmes scientifiques relatifs à la réserve naturelle des Sept-Îles; Il s’agit de Jessica Kempf qui a étudié le régime alimentaire des phoques gris de l’Archipel; d’Emilie Paties qui s’est penchée sur les services écosystémiques des Sept-Iles, à savoir les bénéfices que l’homme retire, à cet endroit, de la nature et de sa biodiversité; de Yoluène Massey qui a examiné l’impact de la présence du phoque gris sur les autres espèces vivantes du secteur; et enfin de Loury Cavalié qui a mis en relation la fréquentation touristique des Sept-Îles, et plus particulièrement l’Île aux Moines, avec les enjeux environnementaux et la préservation des écosystèmes. ArmorScience et TV-Trégor ont également oeuvré sur le sujet mais simplement en enregistrant une synthèse de chacune de ces études, lesquelles ont été présentées par les étudiants chercheurs eux-mêmes. Et voici, pour vous, web-spectateurs de TV-Trégor, le résumé filmé de tout ce travail …