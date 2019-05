Kanal Dude en temporaire

En décembre 2006, l’association « Aldudarrak Bideo« , au Pays Basque, expérimentait pour une durée limitée de trois mois une télévision locale en mode hertzien, donc à recevoir sur le téléviseur de tout un chacun. C’est cette histoire que nous relate Ximun Carrere, l’instigateur du projet, dans ce reportage réalisé par Alan Lestimé et Sandra Weisse, dans le feu de l’action, aux alentours de Saint-Jean Pied de Port.

Une belle aventure dont Trégor-Vidéo a rêvé quelques années plus tôt mais qui n’a jamais abouti, faute de volonté politique pour ouvrir les canaux hertziens au télévisions associatives.

Douze ans après, les télévisions locales associatives existent toujours mais elles restent marginales sur le hertzien. Cependant, à l’instar de TV-Trégor, elles ont pu s’épanouir sur le web grâce à son développement spectaculaire. A tel point qu’aujourd’hui, il devient presque ringard de regarder la bonne vieille télé TNT et qu’il est de bon ton d’aller surfer et zapper sur la toile. Renversement de situation.

Et s’il fallait prouver la vitalité des télévisions locales participatives, il suffirait de mentionner le forum « Media Circus » qui se tient en cette année 2019 pendant le week-end de l’Ascension à Dolus d’Oléron. La plupart des structures adhérentes à la Fédération de l’Audiovisuel Participatif seront présentes pour échanger toutes leurs expériences sur le sujet télé et vivre un grand moment de convivialité. Pour en savoir plus, visitez le site web de la Fédération …

Durée 14’39 – Réalisation Alan Lestimé et Sandra Weisse – Production Trégor-Vidéo – Janvier 2007

