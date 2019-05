La justice selon Saint-Yves

Saint-Yves, de son vrai nom Yves Hélory de Kermartin (17 octobre 1253 – 19 mai 1303), était un prêtre du diocèse de Tréguier qui a consacré sa vie à la justice et aux pauvres. Et pour illustrer cela, TV-Trégor vous propose, en cette veille de Saint Yves, une sorte de parabole racontée avec talent et fantaisie par Alexis Fournier qui a été guide à l’église de Brélévenez (Lannion) en août 2017. L’histoire est-elle véridique ? Qui sait ? En tout cas elle est très conforme à la légende de Saint-Yves, Patron des avocats et défenseur des pauvres …

Durée 6’22 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Mai 2019

