Eric Le Vergé en résidence d’artiste dans les Monts d’Arrée

Nous accompagnons durant une journée du mois de janvier 2019, l’artiste Éric Le Vergé alias Yuri Cardinal invité en résidence de septembre 2018 à juin 2019 par l’écomusée des Monts d’Arrée. Soutenu par la DRAC et la Région Bretagne avec l’appui des Moyens du Bord de Morlaix, l’écomusée invite Yuri Cardinal en résidence dans les Monts d’Arrée afin d’y développer un projet en lien avec les habitants du territoire. Sa directrice, Catherine Sparta, y déploie sa programmation en trois volets : en 2017 le territoire géographique, en 2018 l’exploitation du territoire, en 2019 habiter le territoire. Ainsi l’artiste est-il invité à questionner la relation de l’intime et du territoire et donc à penser le politique ; des sujets d’actualité.

Durant la matinée de cette journée, Éric Le Vergé expérimente artistiquement, sous le pseudonyme de Yuri Cardinal, au sein du contexte internet donné par le réseau social Twitter. Abonné à environ 1800 comptes Twitter, Éric Le Vergé insère, dans ce flux mondial, ses récoltes photographiques de paysages des Monts d’Arrée ou mémoires des rencontres avec ses habitants ; il donne ainsi une forme numérique à la résidence. Des phrases, des mots prélevés des entretiens avec les habitants donneront lieu à diverses créations présentées sous différentes formes et médiums. Des (auto)portraits en images seront également présentés au format « Decaux » dans les abribus des communes des Monts d’Arrée.

L’histoire affleure autant sur les chemins de campagne que dans des sites spectaculaires. Un tag marque ce paysage ; quelque chose a eu lieu. Son attention aux potentiels de fiction dans le réel, telle une guirlande accrochée dans un arbre, à Noël, sur une place du village, l’amène à envisager une installation lumineuse au sein d’architectures construites en 1702 dont l’étage sera consacré à une installation en jaune fluo réalisée à partir de la collecte des doléances effectuée auprès des Mairies des Monts d’Arrée.

Enfin, cette invitation l’intéresse particulièrement parce qu’elle questionne nos politiques culturelles : «comment imaginer à partir du patrimoine l’avenir d’un territoire et de ses habitants».

L’ensemble est exposé à la Maison Cornec (maison d’accueil de moines de passage qui venaient pour prélever des fermages) et dans quelques autres bâtiments du site de Saint-Rivoal du 17 mai au 22 septembre 2019

Twitter : https://twitter.com/YuriCardinal —- Site miroir : http://yuricardinal.blogspot.fr

Durée 15’43 – Réalisation Marie-Line Nicol – Production TV-Trégor – Mai 2019



