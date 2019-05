La musique électronique a toujours le vent en poupe. Pour preuve les festivals qui éclosent ici et là et qui lui sont dédiés. Mais le courant n’est pas nouveau. Déjà dans les années 1970/80, ce genre musical était très en vogue, porté par de grands noms comme Vangelis ou Jean-Michel Jarre. Le Trégor avait, lui aussi, son musicien « électro » en la personne du jeune Jean-Michel Mansano. Pour l’heure il est toujours musicien professionnel dans la région de Rennes. En avril 1989, il se produisait, tendre et survolté, dans un spectacle à la fois musical et visuel, au Palais de Congrès de Perros-Guirec. Et les caméras de VIDEOTEC étaient là. Nous vous invitons donc à vous brancher avec nostalgie sur ce petit clip qui décoiffe.

Durée : 3’33 – Réalisation Jean-Yves Tadié et Jean-Dominique Gauthier – Production VIDEOTEC – Avril 1989

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1989-04-mansano-show.mp4″

