Plantes en fête à Belle-Isle-en-Terre

Comment jardiner bio, comment se passer de pesticides ? Pour trouver des réponses, une foule nombreuse s’est donné rendez-vous, cette fois encore, sur les rives du Léguer, à Belle-Isle-en-Terre, le dimanche 12 mai 2019.

Organisée par le Centre d’Initiation à la Rivière, cette manifestation, dont c’est la 16e édition, est maintenant bien connue des jardiniers des Côtes d’Armor. C’est, en effet, l’occasion d’échanger des plants et des semences et de rencontrer des professionnels aguerris. Diverses conférences sont également proposées pour apprendre à mieux respecter l’environnement. Pour l’occasion, TV-Trégor s’est invité à la fête et en voici les images …

Durée 6’18 – Réalisation Yves Le Goas, avec Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Mai 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-05-plantes-en-fete.mp4″

