3e Biennale des Arts de Perros-Guirec

Du 1er mai au 11 mai s’est tenue, à la Galerie du Linkin et au Club des navigateurs de Perros-Guirec, la 3e Biennale des Arts et de la Culture, organisée par l’association Art-Trégor, présidée par Mme Claude-Olga Roukavichnikoff-Pilon. Cette exposition a présenté les oeuvres des membres d’Art-Trégor (21 exposants) et celles des membres du « Teignmouth Arts Action Group » (« TAAG » – 24 exposants), Teignmouth (Devon) étant une ville d’Angleterre, jumelée de longue date avec Perros-Guirec (Côtes d’Armor). Une grande diversité d’oeuvres dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de la céramique et de la photographie. TV-Trégor était là lors du vernissage de cette exposition et également lors d’animations artistiques et musicales proposées pendant toute la période de l’exposition. Le public a été invité à voter pour ses oeuvres préférées et le résultat final est le suivant : Premier prix « Géant Des Beaux Arts » à Michel Adnot pour sa photographie « Glaciation ». Deuxième prix offert par Sennelier à Sam Lock (TAAG) pour ses miniatures. Troisième prix à Mannick Lassale, sculptrice, pour son œuvre en Raku nommée « Danseuse ».

Place maintenant aux images avec l’intervention des principaux protagonistes de ce bel événement culturel …

Pour en savoir plus, visitez le site d’Art-Trégor

Durée 21’20 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier, avec Thomas Le Gourrierec et Cédric Le Normand – Production TV-Trégor – Juin 2019

