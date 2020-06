Forum de Trégastel – La genèse

En cette année 1990 se prépare fébrilement, à Trégastel, un grand projet qui va conforter la station dans sa vocation touristique. Il s’agit du complexe aqualudique appelé à l’époque « Le Forum de la Mer » et renommé ensuite « Le Forum de Trégastel ». Tous les élus locaux, Georges Le Noane en tête, sont alors sur le pont pour monter ce projet ambitieux qui ne manque pas de faire se lever des oppositions en rapport avec l’environnement. La télévision publique elle-même se fait l’écho de la polémique. Tout a été fait pourtant pour que l’établissement soit le plus discret possible dans ce paysage qui était, de toute façon, déjà urbanisé. Qui regrette aujourd’hui le banal parking qui occupait auparavant ce front de mer magnifique ? En tout cas le Forum de Trégastel s’est révélé être un atout touristique majeur pour le Trégor et a également fait le bonheur des Trégorrois qui en profitent largement. Retour en images sur la genèse de ce beau projet …

Durée 4’31 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – 1990

