Le Pardon de Saint-Gildas 2010

Chaque année, en début juin, se déroule habituellement sur la petite île de Saint-Gildas à Port-Blanc en Penvénan (22) la cérémonie traditionnelle du Pardon des chevaux. Mais exceptionnellement, en cette année 2020, crise sanitaire oblige, il n’y aura pas de Pardon de la Saint-Gildas. TV-Trégor vous propose donc ce retour en images sur le Pardon du 13 juin 2010.

Ce pardon n’est pas organisé à la même date d’une année à l’autre car il se déroule sur une île qui n’est accessible à pied qu’à marée basse. C’est donc en fonction du calendrier des marées.

Comment se déroule la journée ? Il y a d’abord, à marée basse, la traversée des pèlerins et des chevaux jusqu’à l’île Saint-Gildas; vient ensuite la messe puis la procession et enfin la bénédiction des chevaux au nom de Saint-Gildas, protecteur du meilleur ami de l’homme. Une manifestation à la fois originale, joyeuse et recueillie. Un moment fort, que l’on soit croyant ou non. Bon visionnage …

Pour en savoir plus sur ce Pardon, suivez ce lien

Durée : 7’25 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Juin 2011 (images tournées en juin 2010)

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Penvenan #Tregor #PortBlanc #CotesdArmor #Bretagne #webTV

