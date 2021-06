Coz Pors en Trégastel, histoire d’un site

On a du mal à imaginer que le site du Coz-Pors en Trégastel, qui fait aujourd’hui le bonheur des estivants et des autochtones, fut, jusqu’en 1880, un endroit quasi désert, habité seulement par les éternels rochers de granit rose posés au milieu d’une plage dunaire. Le site n’était alors troublé que par les tempêtes d’ouest. A cette époque, Trégastel était plutôt un village rural, avec cependant quelques pêcheurs; et cette population vivait quasiment en vase clos.

Et puis, est apparue, à la fin du 19e siècle, la mode des stations balnéaires, boostée par l’arrivée des lignes de chemin de fer jusque dans nos contrées reculées. Une clientèle urbaine, bourgeoise et exigeante débarqua donc à Trégastel (comme dans d’autres communes voisines) pour satisfaire ses envies de dépaysement et de bains de mer. Une congrégation de religieuses, sentant le vent venir, fit construire à Coz Pors, dès 1883, le fameux Castel Sainte-Anne afin d’y héberger des pensionnaires. Ce fut le début du tourisme à Trégastel. Le mouvement s’amplifia à partir de 1936 avec le tourisme de masse dû aux congés payés et Trégastel devint, après guerre, la station balnéaire à vocation familiale que nous connaissons encore aujourd’hui.

Un étape importante pour ce site fut franchie au début des années 1990 quand on décida de moderniser le front de mer et d’y implanter le Forum de Trégastel (qui s’appelait alors le Forum de la mer). Grosse polémique entre les décideurs (George Le Noane, maire de Trégastel, en tête) et deux associations opposées au projet. Contestation, procès et finalement avis favorable du tribunal administratif. Les premiers coups de pelleteuse furent donnés en novembre 1992 . Un chantier mené tambour battant pour une ouverture du Forum avant la saison estivale. Inauguration en juin 1993.

C’est toute cette histoire qui est relatée, avec l’intervention de l’historien Emmanuel Mazé, dans ce reportage datant de 1993. Revivons en images ces instants « historiques » pour la station de Trégastel.

Durée 11’39 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Novembre 1993

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

Visionnez également un sujet connexe sur le Forum de Trégastel en suivant ce lien :

hashtags : #tvtregor #Tregastel #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #webTV

66 total views, 10 views today