Féérie de Noël à Tréguier

Tréguier s’est paré, tout au long du mois de décembre, des atours de la fête de Noël. Musique, chants, contes et expositions ont animé le cloître et la cathédrale. Tandis que Raoul Le Chenadec faisait revivre les chants de Noël, la Compagnie Via Cane ouvrait la porte des montreurs d’ombres pour découvrir l’univers des lanternes magiques … C’est cela la féérie de Noël …