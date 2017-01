Vidéochroniques N°7 – Janvier 1987

Et si l’on revenait subitement au temps des gaulois, du moins à l’époque où sortait de terre le Village Gaulois de Pleumeur-Bodou ? Et si l’on revivait la colère lycéenne face à la loi Devaquet ? Et si l’on refaisait de la goutte à l’alambic comme autrefois. Ne rêvez pas, tout cela devient possible grâce aux Vidéochroniques d’il y a 30 ans (janvier 1987) que nous avons le plaisir de mettre en ligne aujourd’hui. Au menu de ce magazine, il y a aussi un sujet sur l’emploi des jeunes (rien n’aurait donc changé depuis lors?), une visite aux « Violons d’Ingres », un voyage magique au pays des jouets, un sujet sur le tourisme dans le département et l’interview exclusive d’un bâtisseur de cathédrales. Alors, bon visionnage dans le rétro …