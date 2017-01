La Maison de la Rivière à Belle-Isle-en-Terre

Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière est une structure de sensibilisation, d’éducation et de formation à l’environnement, notamment dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Il a été créé à l’initiative de l’association régionale Eau & Rivières de Bretagne et de la commune de Belle-Isle-en-Terre. La structure reçoit des groupes de personnes, des jeunes scolaires et des adultes. Les principales activités sont centrées sur la rivière, mais le centre dispose aussi, à des fins pédagogiques, d’un aquarium de poissons d’eau douce et d’un jardin naturel. La structure est hébergée dans le fameux château de Lady Mond.