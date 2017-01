Objectif-Image-Trégor – Le Salon des 50 ans

Le Salon photographique d’Objectif-Image-Trégor, qui s’est tenu en décembre dernier à l’Imagerie, marquait le 50e anniversaire du club. Bel âge pour un club amateur toujours vigoureux avec plus de 130 adhérents et de multiples activités autour de la photo argentique, de l’image numérique et de la vidéo. Cette année, le thème était « Solitude ». Un sujet difficile qui a cependant beaucoup inspiré les 43 photographes trégorrois qui exposaient et un vidéaste. A cela s’ajoutaient, au centre de la première salle, les images de deux clubs étrangers invités : « Gia Dihn » d’Ho Chi Minh Ville (Vietnam) et le club « Osijek » (Croatie). Cette expo exceptionnelle du demi-siècle proposait en outre, dans la salle 2, une rétrospective de la Collection Prestige d’Objectif-Image. TV-Trégor vous invite au vernissage de ce bel événement culturel.