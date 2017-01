Les sonneurs de la « dañs treger »

Du 4 au 13 novembre 2016, le festival de « Dañs Treger » a attiré de nombreux passionnés de culture bretonne : expositions, récits, film, poèmes, stages de chants, musique et danse, avec le traditionnel concours et fest-deizentrecoupé d’un Kig-ha farz chanté. Cette journée intense a réuni un plateau exceptionnel de sonneurs et musiciens parmi les meilleurs de la région. TV-Trégor y était !