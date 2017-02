Le Centre Aéré de Pluzunet, c’est pas du cinéma

Et si l’on s’offrait une petite cure de jouvence auprès des enfants du Centre Aéré de Pluzunet qui se sont transformés, l’espace d’une journée, en scénaristes, cinéastes, acteurs, présentateurs et reporters, maniant, avec la fraîcheur de leur âge, la caméra et le micro. Une petite précision toutefois : cela se passait en 1987, il y a trente ans …