Anne-Lise Broyer, Nicolas Comment, Amaury da Cunha, Marie Maurel de Maillé

L’Imagerie Lannion – 17 janvier / 18 mars 2017

La Galerie l’Imagerie-Lannion présente du 17 janvier au 18 mars 2017, l’exposition Being Beauteous, un

dialogue photographique entre quatre artistes, Anne-Lise Broyer, Nicolas Comment, Amaury da Cunha et

Marie Maurel de Maillé, qui signent ensemble une exposition réalisée de concert.

Empreintes de poésie et se faisant l’écho de l’atmosphère d’Arthur Rimbaud (et son poème Being

Beauteous issu de son oeuvre Illuminations), les images des quatre photographes se rencontrent et

récréent un univers propice à développer notre acuité et notre regard sur le monde. Ce « souffle

collectif », nourri des autres pratiques artistiques de chacun (le dessin pour Anne-Lise Broyer, la musique

pour Nicolas Comment, l’écriture pour Amaury da Cunha, la vidéo pour Marie Maurel de Maillé),

s’attache à faire la part belle au « mystère » et à poser l’énigme de la Présence.

Being Beauteous : À l’origine, ce titre énigmatique qui pourrait peut-être éclairer notre désir d’être

ensemble et notre manière de faire.

Car c’est d’abord «le mystère» qui nous attire — dans la singularité de nos parcours, selon des modalités

différentes, liées à la spécificité de nos histoires et de nos rencontres.

Avec toute la prudence requise — dans un monde ironique et toujours contaminé par l’ère du soupçon —

c’est la question du sensible qui nous rassemble. Et avec lui, un rapport particulier aux images.

Ainsi, il nous semble que cette énigme de la Présence soit peu représentée dans le champ des arts visuels. La

photographie aujourd’hui est bien trop souvent occupée à vouloir transformer le monde en signaux de

vérités et à réifier les apparences en figures de banalités.

Car l’image photographique, pour nous, n’est ni une boîte à messages, ni une machine à produire des

preuves. Ce qui exclut de nos champs de représentations tout ce qui relève des classifications. Nous ne

faisons pas de reportage, ni de portraits, encore moins d’images d’architectures. Nous faisons des images

pour redonner à la question de l’errance toute sa richesse, et sa valeur.

Pour nous, la photographie est bien une discipline médiane : à la croisée des chemins.

Quelque part entre la littérature et les arts plastiques.

Mais au final c’est toujours la question du regard qui reste essentielle à nos yeux. Renouer avec l’attention,

tenter d’acquérir une certaine acuité c’est rendre à nouveau possible un acte de liaison et de partage. Un

art de l’adhésion au monde. Une aventure rétinienne qui cherche ses sources aux confins d’une expérience

intérieure, mais aussi dans le foisonnement de la matière du monde. Un refus du feuilleton, du storytelling,

de la distraction ; en somme, il s’agit bien de (re)mettre le réel au premier plan, dans toute sa nudité, son

mystère, sa beauté. Being Beauteous…

Informations pratiques :

17 janvier au 18 mars 2017 – Entrée libre

du mardi au samedi, de 15h à 18h30

et le jeudi : de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

www.imagerie-lannion.com

l-imagerie@orange.fr

