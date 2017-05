Débat pour les élections législatives 2007

En juin 2007, Trégor-Vidéo organisait, en collaboration avec l’hebdomaire Le Trégor et la radio locale Trégor-FM, un débat avant le second tour des élections législatives. Face à face, deux femmes, Mme Marie-Dominique Furet, UMP et Mme Corinne Erhel, PS. Ce débat sans concessions mais courtois a donné l’occasion au deux candidates de s’exprimer sur leurs orientations respectives et sa diffusion sur Trégor-FM et sur TV-Trégor a permis aux électeurs de la circonscription de se faire une meilleure idée de leurs programmes. Un bel exemple de démocratie locale. Au final, c’est, comme on le sait, Corinne Erhel qui a été élue. Et elle a été réélue cinq ans plus tard pour un second mandat. Mais pour l’heure, place au débat …