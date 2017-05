Hommage à Corinne Erhel

Corinne Erhel nous a quittés brutalement le 5 mai dernier, à la veille de voir triompher le candidat qu’elle soutenait depuis plus d’un an. Cruel destin qui laisse tout le monde dans un grand désarroi. Les hommages en son nom sont unanimes, même de la part de ses adversaires politiques. Chacun a reconnu ses grandes qualités humaines et le sérieux de son action publique. TV-Trégor, en particulier lui doit beaucoup car, grâce à son intervention (sur sa réserve parlementaire), notre association a pu récemment commencer son action de sauvegarde des 30 ans d’archives vidéo de Trégor-Vidéo. Cette subvention nous a permis d’embaucher un salarié pour effectuer le long travail de numérisation des anciennes cassettes, trésor de la mémoire audiovisuelle du Trégor. Nous ne la remercierons jamais assez d’avoir été aussi attentive à notre projet. Elle laissera un grand vide sur la scène politique locale mais aussi, bien sûr, auprès de ses proches et de ses amis auxquels nous adressons nos plus sincères condoléances.

En sa mémoire, TV-Trégor vous propose de voir ou de revoir le débat des législatives de 2007 qui opposait Corinne Erhel à Marie-Dominique Furet, ainsi que le reportage sur la manifestation de janvier 2015 contre l’extraction de sable en baie de Lannion. Dans ce dernier document, Corinne Erhel intervient pour faire un petit discours au temps 3 minutes. On sait à quel point elle s’est battue aux côté du « Peuple des dunes » pour arrêter ce projet inique. Puisse l’avenir donner raison à ce combat.