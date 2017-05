Soirée cinéma de Skol Al Louarn

Après le succès de la séance du mois de mars sur l’origine des premiers écrits en breton à laquelle une cinquantaine de personnes ont participé, Skol Al Louarn organise une soirée documentaire en breton (sous-titré en français).

Deux documentaires empreints d’humanité aussi passionnants que poignants sur le Kurdistan, ont été choisis par l’association et seront commentés par leur réalisateur et producteur Mickael Baudu :

– Kurdistan, Hunvreal an Nevez Amzer – (Kurdistan, Un Rêve de Printemps) : quête à la découverte du combat mené par les Kurdes pour imaginer la démocratie dans leur pays.

– Open the Border : Raconte le périple de trois jeunes kurdes de Syrie rencontrés au camp de réfugiés de Diyarbakir (Turquie) pour se réfugier en Allemagne. Ce voyage dangereux durera un an dans des conditions de vie inhumaines.

Les films seront en breton et sous titrés en français. L’entrée sera gratuite.

cette soirée se déroulera vendredi 19 mai, à Louannec, au Foyer à partir de 20h15