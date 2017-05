« Histoire de s’engager » – Mallaurie Louédec

Le but du projet « Histoire de s’engager » est simple : sensibiliser les jeunes et leurs aînés sur l’engagement porté par la jeunesse, et aussi favoriser de nouvelles initiatives. Les interviews de cette série montrent différents domaines où il est possible de s’engager : en tant que bénévole dans le domaine sportif ou dans des associations étudiantes, dans la sphère politique, comme pompier volontaire, etc … Il est également possible de réaliser ce projet avec des dispositifs comme le « pass’ engagement » ou le service civique.

Ces jeunes nous parlent de leur parcours, de ce qui a motivé leur décision, et de leur engagement en lui-même. Alors, sans attendre, donnons-leur la parole …

Cette semaine, Mallaurie Louédec nous parle de son engagement au sein de la Mission Locale pour l’emploi, à Lannion.