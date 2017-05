Conférence – Porcelaines, grès, faïences, terres cuites

Porcelaines, grès, faïences, terres cuites … sont, parmi les céramiques, celles dont la composition de base inclut des matières premières argileuses. Ce sont des objets très présents dans notre vie quotidienne, et ceci dès la construction de nos maisons : tuiles, briques, carrelages, objets sanitaires. Ils sont également omniprésents dans nos vaisseliers, et nos vitrines d’objets d’art. Mais les céramiques ont également envahi les domaines technologiques les plus modernes. Jean-Marie Hausonne, ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI), docteur dans les domaines de la cristallographie et de la chimie du solide, exposera l’histoire des céramiques et les usages multiples que nous en faisons.

Conférence vendredi 12 mai 2017 à 18H00 au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou. Entrée gratuite

Organisation Armor-Science – Avec le soutien de LTC