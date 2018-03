Régates à Perros

La Société des Régates de Perros-Guirec existe depuis près de 60 ans. Elle a ses locaux sur le port du Linkin et organise des sorties voile le long de nos côtes souvent conjointement avec d’autres clubs de la région. Nul n’a besoin de posséder un bateau pour y adhérer et des équipiers passionnés de tous niveaux sont les bienvenus. Les zones de navigation s’étendent principalement de la baie de Morlaix à Lézardrieux et les parcours peuvent être effectués en compétition ou en croisière dans une atmosphère très conviviale. En attendant le démarrage de la nouvelle saison 2018, TV-Trégor vous présente un aperçu de ses activités dans une rétrospective des évènements qui se sont déroulés l’année passée.