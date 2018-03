Mars 1978 – Quand la marée était en noir

16 mars 1978, l’Amoco Cadiz, en avarie de gouvernail, s’échoue et se brise sur des récifs au large de Portsall (Finistère), déversant en mer les milliers de tonnes de son poison. Quelques jours plus tard, la vague noire et visqueuse atteint les côtes du Trégor. Et c’est le deuil et la désolation sur le littoral. Aussitôt les trégorrois, aidés par des militaires s’organisent avec courage pour tenter de débarrasser le rivage de cette horreur. L’odeur de pétrole est omniprésente. La tâche est désespérément titanesque. Le photographe, Bernard Charmentray, a eu la présence d’esprit d’aller filmer, avec sa caméra super 8, le drame qui se déroulait alors sur nos côtes. C’est ce témoignage d’époque que nous diffusons 40 ans après avec l’aimable autorisation de son auteur.