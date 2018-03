Forêt de Beffou – Des chevaux dans les bois

Dans la forêt de Beffou (commune de Loguivy-Plougras), en ce mois de mars, on peut certes rencontrer des cerfs, des sangliers et des biches mais aussi, de façon plus inattendue, de superbes chevaux de traits ne rechignant pas à la tâche … En effet, l’Office National des Forêts, représenté ici par Christophe Guézou, fait appel à une entreprise de débardage à cheval pour effectuer les premières éclaircies dans le massif forestier reconstitué depuis l’ouragan d’octobre 1987 … Il s’agit de l’entreprise de débardage de Laurent Le Gall, assisté de Nicolas Couëdel. Tous trois nous ont accueillis au cœur de la forêt pour nous parler de leur passionnant métier.