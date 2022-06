Lannion Athlétisme

Le club du LANNION ATHLETISME a été créé en 1996 par Gérard Pinel, l’actuel président.

Historiquement, le club s’appelait l’ASPTT Athlétisme, avec un très bon niveau en cross et demi-fond, et fut, sous l’impulsion de Jean Le Vaillant, à l’origine des 20 km de la Côte de Granit Rose.

Le club évolue en National 2 ou 3 en compétition et compte en moyenne 250 licenciés FFA (Fédération Française d’Athlétisme). De plus, une quarantaine de coureurs s’entraînent dans la section running de loisir, animée par Pierre Paris.

Au stade Jean Le Vaillant, à Park-Nevez (Lannion), le club dispose d’une petite piste de 250m, 4 couloirs, qui est utilisée par les jeunes sprinters, sauteurs, lanceurs et les lycéens. Le club dispose aussi d‘une ancienne piste en cendrée de 400m, 6 couloirs, au stade Michel Condom (ASPTT), mais celle-ci ne permet pas d’organiser des compétitions officielles.

Nous retrouvons ici Gérard Pinel pour un premier bilan de la saison hivernale 2021-2022, très chargée, avec 6 cross FFA et de nombreuses compétitions en salle. 22 athlètes furent qualifiés aux pré-France de cross à Eu, le 27 février, puis 9 athlètes aux championnats de France de cross aux Mureaux, le 13 mars, toujours sous l’oeil attentif de Jean Le Vaillant.

La saison estivale s’ouvre traditionnellement le 1er mai au meeting de Plérin suivi par les rencontres interclubs. Ce sont des compétitions mais aussi des fêtes de l’athlétisme local, qu’entraîneurs et athlètes préparent avec motivation en sprint, sauts, demi-fond, lancers, et relais.

À vos marques ! prêts ! À la rencontre du club LANNION ATHLETISME !

Durée 9’48 – Réalisation Marc Geffroy et Didier Raepsaet – Production TV-Trégor – Juin 2022.

Avec les interventions de Gérard Pinel, de Jean Le Vaillant (ancien athlète international, champion de France du 5000 m en 1975), et de plusieurs athlètes et entraineurs de la saison 2022. Nous les remercions pour leur collaboration.

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

