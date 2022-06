Tous en scène – Fête de la musique – Lannion 93

Comme chaque premier jour de l’été, Lannion (comme beaucoup d’autres villes en France) vibre au son et au rythme de la musique et la ville devient littéralement « enchantée » l’espace d’un solstice. Grâce aux archives de TV-Trégor, faisons à ce propos, une grande remontée dans le temps jusqu’en juin 1993 où de multiples musiques avaient envahi les places et rues de Lannion.

On verra notamment, dans ce petit résumé vidéo, les Jazz-Tico, un groupe rock, Bernard Lasbleiz et ses jeunes accordéonistes, une chorale d’adultes, la fanfare, un groupe de musique bretonne et la Manécanterie de Saint-Jo. En avant la musique …

Durée 4’23 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production Trégor-Vidéo – Juin 1993

