La saga de la Trégor Valley – et maintenant ?

TV-Trégor et L.T.W. (Live To Win), adressent un grand merci aux nombreux spectateurs qui sont venus assister aux quatre premières séances. Salles combles à Lannion et à Perros-Guirec ! Belle fréquentation également à Plestin-les-Grèves. Cela a dépassé toutes nos espérances. Merci pour vos retours fort positifs ! Preuve que notre pari sur l’intérêt de réaliser cette « saga » était fondé.

Enfin, merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce film à travers leurs témoignages, par leur soutien financier ou par la fourniture de précieux documents d’archive photo et vidéo. Ce fut un grand travail collectif bien au delà de la petite équipe de TV-Trégor.

Mille excuses à tous ceux qui n’ont pas pu obtenir de place lors de ces quatre premières projections. Mais nous réfléchissons déjà à la possibilité de programmer d’autres séances sans trop tarder. N’hésitez pas à venir aux infos régulièrement sur www.tv-tregor.com et même à vous abonner à la newsletter hebdomadaire afin d’être tout de suite au courant.

La saga de la Trégor Valley – Le synopsis du film

En 1961, le CNET (Centre National d’Études des Télécommunications), déjà présent à Issy-Les-Moulineaux, s’installe à Lannion sous l’impulsion de son directeur, le Lannionnais Pierre Marzin. Celui-ci veut sauver son pays du Trégor du déclin et de l’exode des jeunes sans emploi.

En 1962, une émission de télévision est retransmise en direct depuis les États-Unis, via le satellite Telstar, vers le Radôme de Pleumeur-Bodou (à 10 km de Lannion). Une remarquable première mondiale !

C’est le début de la grande aventure des télécommunications à Lannion et dans le Trégor, qui, après une période d’euphorie, a été entrecoupée de crises, d’actions collectives et de rebonds. Une aventure humaine et industrielle qui se poursuit encore, 60 ans plus tard, puisque le bassin d’emploi lié aux hautes technologies représente toujours plus de 5.000 emplois directs.

TV-Trégor, associée à L.T.W. (Live To Win), relate cette aventure dans un film documentaire de 1h30 « La saga de la Trégor Valley », au travers de documents d’archives et de nombreux témoignages de Trégorrois de différentes générations qui ont vécu cette épopée sur le terrain. Un film qui ne peut manquer de résonner au cœur de chaque Trégorrois.

