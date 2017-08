Ceux qui ont eu la chance de vivre l’épopée des radeaux sur le Jaudy, soit en tant que simples spectateurs, soit, encore mieux, en tant que participants, ne manqueront pas d’éprouver un peu de nostalgie à l’évocation de cette fête un peu folle mais si rafraichissante, initiée en 1994 par Jean-Jacques Henry et Guy Le Bourdonnec. TV-Trégor, grâce aux archives de Trégor-Vidéo, vous invite à revivre l’édition 1997. « No comment » – Laissons nous porter par le courant et par ce vent de folie … Pour information, Le Trégor a récemment publié un article sur le sujet : « L’association Radeau cherche ses héritiers »